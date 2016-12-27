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«Барселона» предложит Энрике новый контракт

Источник:  Sport.esКомментарии

«Барселона» предложит новый контракт главному тренеру Луису Энрике, потому что не хочет потерять испанского специалиста, сообщает Sport.es.

Его контракт с каталонцами действует до лета 2017 года. Клуб планирует провести конкретные переговоры о продлении соглашения с тренером в апреле-мае следующего года. 

46-летний специалист возглавил «Барселону» в 2014 году. Вместе с каталонцами Энрике дважды выигрывал чемпионат Испании и Кубок страны, по одному разу  - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

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