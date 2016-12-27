«Валенсия», «Интер» и «Марсель» претендуют на Оби Микела
Полузащитник «Челси»
Джон Оби Микел может сменить клуб в зимнее трансферное окно.
По данным ESPN, 29-летний нигериец получил предложения от «Валенсии», «Интера» и «Марселя».
«Все предложения внимательно изучаются. В первую очередь, с точки зрения футбола, а не денег. Поэтому мы не рассматриваем варианты с Китаем.
У Джона молодая семья, и он не хочет создавать для нее трудности. Семья для него превыше всего. Это еще одна причина, по которой он не хочет остаться в Европе. Мы должны быть уверены, что принимаем лучшее решение», – сказал источник, близкий к игроку.
Оби Микел не проходит в состав «Челси» после прихода в клуб итальянского тренера Антонио Конте.
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