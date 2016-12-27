Максим Кугаевский: Гараничев будет готовиться к январским стартам индивидуально

Личный тренер Евгения Гараничева Максим Кугаевский рассказал, что его подопечный будет готовиться к январским этапам Кубка мира по индивидуальной программе.

- Это действительно так. Процесс восстановления Евгения после болезни затянулся. Биохимические показатели крови по-прежнему низкие. На этапе Кубка мира в чешском Нове Место в пасьюте Гараничев пробежал очень хорошо, закрыл все мишени и отыграл тридцать позиций. Но, несмотря на это, совместно с тренером сборной России Рикко Гроссом принято решение, что Гараничев к январским этапам Кубка мира в Рупольдинге и Антерсельве будет готовиться индивидуально на среднегорье. Сейчас он уже уехал на сбор. Работать Евгений будет по планам Гросса. Важно, чтобы Гараничев восстановился к этапам Кубка планеты в Германии и Италии, а также в оптимальной форме подошёл к чемпионату мира в австрийском Хохфильцене, - цитирует Кугаевского «Тюменская арена».

Четвертый этап Кубка мира пройдет в немецком Оберхофе со 2 по 8 января. После трех этапов Гарничев занимает 35-е место в общем зачете Кубка мира.



