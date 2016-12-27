Бермейн Стиверн: Неважно, какое количество запрещенного вещества было найдено в допинг-пробе Поветкина

Канадский тяжеловес Бермейн Стиверн выразил свое отношение к положительной допинг-пробе Александра Поветкина.

- Это можно сравнить с Олимпийскими играми. Неважно, какое количество запрещенного вещества найдено в организме спортсмена. Даже если в этом числе десять нулей после запятой. Вас автоматически дисквалифицируют, — заявил Стиверн в эфире BaylorIC TV.

Напомним, поединок Александра Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном за временный титул WBC был отменен после обнаружения в допинг-пробе россиянина следов применения запрещенного препарата остарина. В результате, Поветкин провел бой с французом Йоаном Дюопа и одержал победу нокаутом в шестом раунде.

Более поздняя допинг-проба Александра дала отрицательный результат.

