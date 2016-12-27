Генрих Мхитарян: Гол в ворота «Сандерленда» – лучший в моей карьере

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян высказался о своем голе в матче 18-го тура премьер-лиги с «Сандерлендом» (3:1) на стадионе «Олд Траффорд».

«Это лучший гол, который я когда-либо забивал. Я был очень рад. Первый, на кого я посмотрел, был лайнсмен. И когда я увидел, что он не зафиксировал офсайд, начал праздновать.

Я ждал, что мяч будет перед мной, но оказалось, что он, наоборот, – сзади. И тогда мне оставалось только попасть по нему пяткой, что и получилось», – сказал Мхитарян в интервью клубному телевидению.

Этот гол стал для Мхитаряна вторым в восьми матчах премьер-лиги. Отметим, что в роли ассистента выступил шведский форвард Златан Ибрагимович.