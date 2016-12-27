Генрих Мхитарян: Гол в ворота «Сандерленда» – лучший в моей карьере
Полузащитник «Манчестер
Юнайтед» Генрих Мхитарян высказался о своем голе в матче 18-го тура
премьер-лиги с «Сандерлендом» (3:1) на стадионе «Олд Траффорд».
«Это лучший гол, который я когда-либо забивал. Я был очень рад. Первый, на кого я посмотрел, был лайнсмен. И когда я увидел, что он не зафиксировал офсайд, начал праздновать.
Я ждал, что мяч будет перед мной, но оказалось, что он, наоборот, – сзади. И тогда мне оставалось только попасть по нему пяткой, что и получилось», – сказал Мхитарян в интервью клубному телевидению.
Этот гол стал для Мхитаряна вторым в восьми матчах премьер-лиги. Отметим, что в роли ассистента выступил шведский форвард Златан Ибрагимович.
Матч
Манчестер Юнайтед - Сандерленд - 3:1 (1:0)
Голы
Блинд 39 (1:0). Ибрагимович 82 (2:0). Мхитарян 86 (3:0). Борини 90 (3:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Рохо, Блинд, Кэррик, Лингард (Мхитарян, 62), Погба, Эррера (Феллайни, 84), Мата (Марсьяль, 74), Валенсия, Ибрагимович
Сандерленд: Пикфорд, ван Анхолт, Джилободжи, Джонс, Денайер, Коне, Ларссон (Хазри, 83), Ндонг (Лав, 87), Борини, Дефо, Аничебе
Предупреждения:
Блинд, 19 - Борини, 61; Коне, 90
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
26 декабря 18:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция
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