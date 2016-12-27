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Андерс Бессеберг: В январе станет известно, какой город заменит Тюмень

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Международный союз биатлонистов (IBU) к середине января определится с местом проведения восьмого этапа Кубка мира сезона-2016/17, который планировалось провести в Тюмени, сообщил президент IBU Андерс Бессеберг.

- Ожидаю, что в середине января ситуация прояснится, - сказал Бессеберг ТАСС. - Для принятия решения потребуется время, поскольку нам надо обговорить ситуацию с телевизионными компаниями, состыковать сетку вещания с соревнованиями по другим зимним видам спорта, такими как чемпионат мира по лыжным видам спорта, горнолыжному спорту. 

Напомним, что Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения юношеского чемпионата мира, который должен был пройти в Острове, а также восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени. 

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.

Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований. 

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