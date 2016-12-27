Андрей Червиченко: Кокорина в любом приличном европейском клубе давно бы посадили на скамейку

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о трансферной политике «Зенита» в уходящем году.

«Зенит» вообще в этом сезоне какой-то странный, будто вареный, - сказал Червиченко. - Почему - трудно сказать. Отдали Халка, взяли Жулиано. Но не настолько ярок и хорош этот Жулиано, чтобы сразу заменить такого соотечественника. Нужен был еще кто-то...

Взяли Кокорина, но, вы видите, это просто смех. Столько из-под него мячей получили, когда он зарывается в землю и на нем обрывается атака. В любом приличном европейском клубе его бы давно уже посадили на скамейку: имея по пять-шесть моментов за матч, реализовывать от силы один - недопустимо для профессионала. В общем, несколько странные в этом году у питерцев были покупки. Если «Зенит» в зимнее трансферное окно коренным образом ситуацию не исправит, то в лучшем случае будет довольствоваться вторым местом».

Напомним, 26-летний бразильский полузащитник Жулиано в 15 матчах чемпионата России забил семь мячей и сделал три результативные передачи. В Лиге Европы он в шести встречах шесть раз поражал ворота соперников и стал автром пяти голевых пасов.

В свою очередь, 25-летний россиянин Кокорин в 17 встречах РФПЛ отличился трижды и два раза ассистировал партнерам. В шести играх Лиги Европы он забил четыре мяча.