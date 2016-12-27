Сослан Джанаев: Мы на поле готовы за Бердыева костьми лечь

Вратарь «Ростова» Сослан Джанаев рассказал, почему хочет продолжить карьеру в донском клубе.

- Это лучшая команда в моей карьере. Очень хочу, чтоб команда сохранилась надолго и мы все вместе продолжили путь. Всего полтора года назад боролись за выживание в премьер-лиге, а сегодня против нас выходят соперники из любого топ-клуба и знают: просто так, как говорят, на классе, «Ростов» не взять, упорная борьба гарантирована.

Мы привыкли идти от матча к матчу, главный из них – следующий. Но выступление в Лиге чемпионов внесло изменение в сознание. Окунувшись в атмосферу еврокубков, стали от этого в хорошем смысле зависимы.

В «Ростове» любой может выйти лишь на три минуты, но за это время четко выполнит задание и выложится полностью. Могу это сказать за всех. Команда видит, что Бердыев готов отдать ей и сделать для нее все. Потому и мы на поле всегда готовы за него костьми лечь, - цитирует Джанаева еженедельник «Футбол».

Напомним, что Джанаев в текущем сезоне провел за «Ростов» 13 матчей в РФПЛ, восемь из них были сухими.