Пеп Гвардиола: «Челси» провел на семь матчей меньше нас, будет сложно догнать его

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после матча 18-го тура премьер-лиги с «Халлом» (0:3) объяснил, почему «горожанам» будет трудно догнать «Челси» в чемпионской гонке.

«Мы провели на семь матчей больше «Челси», поэтому догнать их – трудная задача. В один год «Ливерпуль» был очень близок к чемпионству, потому что играл по матчу в неделю. В прошлом сезоне такая же ситуация была у «Лестера». В этот раз такими командами являются «Челси» и «Ливерпуль», – приводит BBC слова Гвардиолы.

Напомним, после 18 туров «Манчестер Сити» отстает от «Челси» на семь очков.