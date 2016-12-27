Пеп Гвардиола: «Челси» провел на семь матчей меньше нас, будет сложно догнать его
Главный тренер «Манчестер
Сити» Пеп Гвардиола после матча 18-го тура премьер-лиги с «Халлом» (0:3) объяснил,
почему «горожанам» будет трудно догнать «Челси» в чемпионской гонке.
«Мы провели на семь матчей больше «Челси», поэтому догнать их – трудная задача. В один год «Ливерпуль» был очень близок к чемпионству, потому что играл по матчу в неделю. В прошлом сезоне такая же ситуация была у «Лестера». В этот раз такими командами являются «Челси» и «Ливерпуль», – приводит BBC слова Гвардиолы.
Напомним, после 18 туров «Манчестер Сити» отстает от «Челси» на семь очков.
Матч
Халл Сити - Манчестер Сити - 0:3 (0:0)
Голы
Туре 72 (0:1 - пен.). Ихеаначо 78 (0:2). Дэвис 90 (0:3 - автогол).
Состав
Халл Сити: Маршалл, Доусон, Магуайр, Робертсон, Дэвис, Аль-Мухаммади, Хаддлстоун (Мэйсон, 63), Ливермор (Хенриксен, 74), Клукас (Диоманде, 78), Снодграсс, Мбокани
Манчестер Сити: Браво, Стоунз (Коларов, 18), Санья, Отаменди, Клиши, Туре, Фернандиньо, Нолито (Ихеаначо, 57), Силва (Фернандо, 87), Стерлинг, де Брюйне
Предупреждения:
Мэйсон, 82 - нет
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
26 декабря 20:15, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция