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Руслан Мурашов - чемпион России на дистанции 500 м

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Конькобежец Руслан Мурашов одержал победу на чемпионате России в Коломне на дистанции 500 метров.

Второе место завоевал Алексей Есин. Тройку призеров замкнул Денис Коваль.

Ранее стало известно, что трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье конькобежец Павел Кулижников пропустит чемпионат России в Коломне из-за травмы. 

Чемпионат России на отдельных дистанциях

Коломна

Мужчины, 500 м

1. Руслан Мурашов (Краснодарский край - Мурманская область) - 34,79.

2. Алексей Есин (Московская область - Краснодарский край) - 35,26.

3. Денис Коваль (Санкт-Петербург - Иркутская область) - 35,41.

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