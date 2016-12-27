Руслан Мурашов - чемпион России на дистанции 500 м
Конькобежец Руслан Мурашов одержал победу на чемпионате России в Коломне на дистанции 500 метров.
Второе место завоевал Алексей Есин. Тройку призеров замкнул Денис Коваль.
Ранее стало известно, что трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье конькобежец Павел Кулижников пропустит чемпионат России в Коломне из-за травмы.
Чемпионат России на отдельных дистанциях
Коломна
Мужчины, 500 м
1. Руслан Мурашов (Краснодарский край - Мурманская область) - 34,79.
2. Алексей Есин (Московская область - Краснодарский край) - 35,26.
3. Денис Коваль (Санкт-Петербург - Иркутская область) - 35,41.
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