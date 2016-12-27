Итальянский журналист: Роббен подходит для чемпионата России

Итальянский журналист Микаэль Брага, пишущий про российский футбол для MondoSportivo.net и La Gazzetta dello Sport, считает, что полузащитник «Баварии» Арьен Роббен идеально впишется в чемпионат России. Вчера появилась информация, что футболист может перейти в питерский «Зенит».

- Роббен нужен любой команде. Он звезда, классный игрок и подходит для чемпионата России. РФПЛ – пятый чемпионат в мире, и это говорю не я, а рейтинг. Таблица коэффициентов УЕФА – самый лучший показатель уровня футбола в стране, - цитирует Брагу «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что Роббен пришел в немецкую команду в августе 2009 года, перейдя в стан мюнхенцев из мадридского «Реала». С момента перехода Роббен провел в составе «Баварии» 147 матчей и забил 80 голов. В текущем сезоне он провел за немецкий клуб 14 матчей, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.