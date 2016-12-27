Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Канада (U-20)5 : 3Россия (U-20)
Хоккей  Лада- : -Салават Юлаев
Футбол  Ливерпуль- : -Сток Сити
Хоккей  Маунтфилд- : -Автомобилист
Хоккей  Ак Барс- : -СКА
Хоккей  Чехия (U-20)- : -Швейцария (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Итальянский журналист: Роббен подходит для чемпионата России

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Итальянский журналист Микаэль Брага, пишущий про российский футбол для MondoSportivo.net и La Gazzetta dello Sport, считает, что полузащитник «Баварии» Арьен Роббен идеально впишется в чемпионат России. Вчера появилась информация, что футболист может перейти в питерский «Зенит».

- Роббен нужен любой команде. Он звезда, классный игрок и подходит для чемпионата России. РФПЛ – пятый чемпионат в мире, и это говорю не я, а рейтинг. Таблица коэффициентов УЕФА – самый лучший показатель уровня футбола в стране, - цитирует Брагу «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что Роббен пришел в немецкую команду в августе 2009 года, перейдя в стан мюнхенцев из мадридского «Реала». С момента перехода Роббен провел в составе «Баварии» 147 матчей и забил 80 голов. В текущем сезоне он провел за немецкий клуб 14 матчей, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сослан Джанаев: Мы на поле готовы за Бердыева костьми лечьВратарь «Ростова» Сослан Джанаев рассказал, почему хочет продолжить карьеру в донском клубе.Андрей Червиченко: Кокорина в любом приличном европейском клубе давно бы посадили на скамейкуБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о трансферной политике «Зенита» в уходящем году.Александр Мостовой: Луис Адриано сам на себя не похожАлександр Мостовой: Луис Адриано сам на себя не похожКорреспондент «Советского спорта» пообщался с бывшим полузащитником московского «Спартака» Александром Мостовым.Дмитрий Хомуха: Уровень чемпионата России не позволяет рассчитывать на победу в Лиге ЕвропыРоссийский тренер Дмитрий Хомуха оценил шансы «Зенита», «Краснодара» и «Ростова» на победу в Лиге Европы.Али Узденов: «Ростов» ведет переговоры по Навасу и ПолозуЧлен совета директоров «Ростова» Али Узденов заявил, что клуб рассчитывает договориться о продлении контрактов с защитником Сесаром Навасом и форвардом Дмитрием Полозом.«Томь»: Петраков не изъявлял желания уйти из командыСпортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов сообщил, что главный тренер клуба Валерий Петраков не собирается покидать свой пост.Андрей Червиченко: Сейчас Федун готов потратиться на трансферы, чтобы завоевать золото в чемпионатеЭкс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что клуб готов потратиться на трансферы ради победы в чемпионате России.Сергей Родионов: Место в основном составе «Спартака» Джикии не гарантированоГенеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал приобретение защитника Георгия Джикия.Анатолий Бышовец: Заграница для тренера - не самоцельАнатолий Бышовец: Заграница для тренера - не самоцельЗнаменитый тренер подвел итоги работы коллег в первой части сезона РФПЛ и рассказал, какими качествами надо обладать для работы за границей.Джикия в «Спартаке», Бериша в «Тереке». Таблица трансферов РФПЛДжикия в «Спартаке», Бериша в «Тереке». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Зенит» готов заплатить за Цаллагова 300 тысяч евро«Зенит» предлагает «Крыльям Советов» 300 тысяч евро за защитника Ибрагима Цаллагова, сообщает «Матч ТВ».«Арсенал» может пополниться защитником БатовымТульский «Арсенал» претендует на арендованного «Оренбургом» полузащитника «Рубина» Максима Батова, сообщает ria56.Сесар Навас летом может перейти в «Осасуну»«Советскому спорту» стали известны подробности возможного трансфера защитника «Ростова» Сесара Наваса в испанскую «Осасуну».«Локомотив» предлагает 3,5 миллиона евро за Кверквелию«Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Рубина» Соломону Кверквелии. Пока стороны не сошлись в сумме трансфера.Трансфер мечты. История странного перехода Новосельцева в «Зенит»Трансфер мечты. История странного перехода Новосельцева в «Зенит»Обозреватель «Советского спорта» изучил особенности национальных футбольных трансферов.Джикия посетил музей «Спартака» (фото)Перешедший из «Амкара» в «Спартака» защитник Георгий Джикия посетил клубный музей красно-белых.Будковский может перейти из «Анжи» в «Уфу»Форвард «Анжи» Филипп Будковский может сменить клуб. Интерес к нему проявляет «Уфа».Нападающий «Анжи» Бериша перейдет в «Терек»Нападающий «Анжи» Бернард Бериша в ближайшие дни перейдет в «Терек», сообщает официальный инстаграм грозненцев.Анатолий Бышовец: Возможно, Джикии не хватает опыта, но перспективы в «Спартаке» у него естьЗаслуженный тренер России Анатолий Бышовец – о свершившемся трансфере защитника «Амкара» Георгия Джикии в «Спартак».Красно-белая тройка. Кого выбрать «Спартаку»: Луиc Адриано, Эменике, ЙоветичКрасно-белая тройка. Кого выбрать «Спартаку»: Луиc Адриано, Эменике, ЙоветичНародная команда активно ищет усиление в атакующую линию

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Арьен Роббен
Арьен Роббенвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости