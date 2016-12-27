Денис Попов: Нельзя однозначно говорить, получится у Ниасса в ЦСКА или нет

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов считает, что форвард «Эвертона» Бай Умар Ниассе может стать хорошим приобретением для армейцев.

- Нельзя однозначно говорить, получится у Ниасса в ЦСКА или нет в случае перехода туда. В «Эвертоне» у него может не складываться, а в России – наоборот. Это показывает только время и результат, правильно? Если было бы по-другому, то вообще было бы все понятно: кто у кого выиграет, кого надо брать в команду и кого не брать. То, что Ниасс – квалифицированный игрок, это ясно, а будет ли он играть на высоком уровне, зависит в первую очередь от него, ну и от команды с партнерами, - цитирует Попова «Евро-Футбол.Ру».

Ранее в СМИ появилась новость, что ЦСКА хочет арендовать Ниасса. Футболист перешел в «Эвертон» в феврале 2016 года из московского «Локомотива». В прошлом сезоне он провел за английский клуб пять матчей, в текущем сезоне не сыграл ни в одном.









