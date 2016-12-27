Торгованов назвал состав сборной России на «Кубок Рижской думы»

Тренерский штаб сборной России во главе с Дмитрием Торговановым определился с составом команды на «Кубок Рижской думы», который пройдет 27-29 декабря в Риге.

Сборная России:

вратари: Виктор Киреев («Мотор», Украина), Вадим Богданов («Азоты Пулавы», Польша), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»);

правые крайние: Дмитрий Ковалев («Чеховские медведи»), Даниил Шишкарев («Вардар», Македония);

правые полусредние: Дмитрий Киселев («Университет-Нева»), Самвел Асланян («КСМ Бухарест», Румыния);

разыгрывающие: Дмитрий Житников («Висла», Плоцк), Павел Атьман (БГК им. Мешкова, Белоруссия);

левые полусредние: Александр Шкуринский (СКИФ), Александр Деревень («Вардар», Македония), Сергей Горбок («ПИК Сегед», Венгрия), Азат Валиуллин («Айзенах», Германия);

левые крайние: Игорь Сорока («Мотор», Украина), Тимур Дибиров («Вардар», Македония);

линейные: Александр Черноиванов («Чеховские медведи»), Михаил Чипурин («Иври», Франция).

Мужская сборная России принимает участие в «Кубке Рижской думы» во второй раз подряд. В прошлом году команда Дмитрия Торгованова и Льва Воронина стала победителем турнира. Соперниками сборной России станут Египет (27 декабря), Латвия (28 декабря) и Белоруссия (29 декабря).

Напомним, турнир в Риге станет этапом подготовки к чемпионату мира во Франции.