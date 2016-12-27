Георгий Джикия: Хотелось бы взять в «Спартаке» 14-й номер

Новичок «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что хотел бы играть в московском клубе под 14-м номером.

- Очень рад оказаться в «Спартаке», с нетерпением жду первых тренировок. Хотелось бы взять 14-й номер, все время играл под этим номером. Здесь узнал, что номер свободен.

С Селиховым мы играли в одной команде. В сборной познакомился с ребятами — с Комбаровым, Глушаковым, Кутеповым, Зобниным, - сказал Джикия в интервью клубному телевидению.

Напомним, что Джикия подписал контракт с московским «Спартаком» в понедельник. Стороны заключили долгосрочное соглашение, которое вступает в силу 27 декабря.