Георгий Джикия: Хотелось бы взять в «Спартаке» 14-й номер
Новичок «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что хотел бы играть в московском клубе под 14-м номером.
- Очень рад оказаться в «Спартаке», с нетерпением жду первых тренировок. Хотелось бы взять 14-й номер, все время играл под этим номером. Здесь узнал, что номер свободен.
С Селиховым мы играли в одной команде. В сборной познакомился с ребятами — с Комбаровым, Глушаковым, Кутеповым, Зобниным, - сказал Джикия в интервью клубному телевидению.
Напомним, что Джикия подписал контракт с московским «Спартаком» в понедельник. Стороны заключили долгосрочное соглашение, которое вступает в силу 27 декабря.
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