Джефф Плэтт: Я вернулся в ЦСКА исключительно ради завоевания Кубка Гагарина
Нападающий ЦСКА Джефф
Плэтт рассказал, почему вернулся в московский клуб, а также поделился мнением
об игре СКА.
– Конечно, играя в Швеции, я следил за КХЛ, мне было интересно узнавать результаты. Реально ли снова выиграть Западную конференцию с таким СКА? Все мы уважаем их, но если бы мы не стремились к победе, то просто не играли бы в хоккей. Если мы сойдемся в плей-офф, то, поверьте, будем готовы. Я вернулся исключительно ради завоевания Кубка Гагарина, в прошлом сезоне мы остановились в шестидесяти минутах от победы. Надеюсь, что сможем сделать этот последний шаг теперь, - приводит слова Плэтта «Р-Спорт».
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Напомним, 14 декабря Джефф Плэтт, начавший нынешний сезон в шведском «Векше Лейкерс», подписал с ЦСКА контракт до конца сезона-2017/18. 31-летний форвард выступал за армейцев в прошлом сезоне. В 67 матчах КХЛ он забросил 27 шайб и отдал 18 голевых передач.
В турнирной таблице Западной
конференции после 41 матча петербургский СКА лидирует, имея в активе 103 очка.
ЦСКА, проведя на три игры больше, идет на втором месте с 98 очками.