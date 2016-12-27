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Джефф Плэтт: Я вернулся в ЦСКА исключительно ради завоевания Кубка Гагарина

Источник:  Р-СпортКомментарии

Нападающий ЦСКА Джефф Плэтт рассказал, почему вернулся в московский клуб, а также поделился мнением об игре СКА.

– Конечно, играя в Швеции, я следил за КХЛ, мне было интересно узнавать результаты. Реально ли снова выиграть Западную конференцию с таким СКА? Все мы уважаем их, но если бы мы не стремились к победе, то просто не играли бы в хоккей. Если мы сойдемся в плей-офф, то, поверьте, будем готовы. Я вернулся исключительно ради завоевания Кубка Гагарина, в прошлом сезоне мы остановились в шестидесяти минутах от победы. Надеюсь, что сможем сделать этот последний шаг теперь, - приводит слова Плэтта «Р-Спорт».

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Напомним, 14 декабря Джефф Плэтт, начавший нынешний сезон в шведском «Векше Лейкерс», подписал с ЦСКА контракт до конца сезона-2017/18. 31-летний форвард выступал за армейцев в прошлом сезоне. В 67 матчах КХЛ он забросил 27 шайб и отдал 18 голевых передач.

В турнирной таблице Западной конференции после 41 матча петербургский СКА лидирует, имея в активе 103 очка. ЦСКА, проведя на три игры больше, идет на втором месте с 98 очками. 

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