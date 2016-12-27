Веснина и Макарова награждены орденами Дружбы

Министр спорта РФ Павел Колобков вручил ордена Дружбы олимпийским чемпионкам по теннису, заслуженным мастерам спорта Елене Весниной и Екатерине Макаровой, сообщает официальный министерства спорта.

Спортсменки удостоены высоких знаков отличия в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О награждении государственными наградами Российской Федерации» от 25 августа 2016 года № 429, которым отмечены заслуги чемпионов и призёров Игр XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Однако в связи с особенностями тренировочного и соревновательного цикла не имели возможности принять участие в церемонии награждения в Кремле.

Напомним, что Веснина и Макарова стали первыми в отечественной истории олимпийскими чемпионками в парном турнире, победив в финале ОИ-2016 швейцарских теннисисток Мартину Хингис и Тимею Бачински (6:4, 6:4).

В активе Весниной также две золотые и одна серебряная медаль Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани, а у Макаровой – золотая награда Всемирной летней универсиады 2009 года в Белграде (Сербия). Кроме того, Веснина и Макарова дважды выигрывали турниры «Большого шлема» в парном разряде: Roland Garros в 2013 году и US Open в 2014 году.