Микки Рурк в 2017 году может провести бой на Урале

Известный американский актер Микки Рурк весной в 2017 года может провести боксерский поединок на Урале.

- Мы ведем работу над тем, чтобы организовать на Урале бой для Микки. Там же в одном из главных боев планируется поединок Егора Мехонцева, сейчас мы ведем переговоры по этому мероприятию с несколькими уральскими партнерами. Это может произойти в феврале — марте будущего года.

Сейчас Микки тренируется каждый день, очень хочет боя и спрашивает, когда уже сможет подраться в России», — цитирует агентство ТАСС боксерского менеджера Вадима Корнилова.

В настоящее время 64-летний Рурк активно тренируется в Лос-Анджелесе в знаменитом зале Wild Card.

В ноябре 2014 года Микки вернулся на ринг в возрасте 62 лет, нокаутировав в Москве американца Эллиота Сеймура. Впоследствии выяснилось, что оппонент знаменитого артиста оказался бездомным, а сам поединок носил постановочный характер.



Рурк начал заниматься боксом в возрасте 12 лет. На профессиональном ринге он провел восемь боев, одержал шесть побед (четыре — нокаутом) и два поединка завершил вничью.

