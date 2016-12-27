«Спартак» пытается снизить цену на Самедова

Переход Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак» затягивается из-за того, что красно-белые хотят уменьшить сумму трансфера, сообщает «Спорт день за днем».

По словам президента железнодорожников Ильи Геркуса, сумма отступных составит пять миллионов евро. «Спартак» был готов заплатить за футболиста два миллиона, но эта сумма не устроила «Локомотива».

Напомним, в нынешнем сезоне в 17 матчах Самедов забил пять голов и отдал две голевые передачи. Ранее футболист уже играл за «Спартак» в 2001 - 2005 годах.