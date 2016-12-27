Владимир Плющев: Против Канады «молодежка» неудачно сыграла в меньшинстве

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал поражение молодежной сборной страны в матче с Канадой (3:5).

- Характер проявляется, когда команда играет в меньшинстве. Когда все, что летит в ворота, ловится хоккеистами на себя. А мы два гола получили, причем из положения «четыре на пять», да и еще очень похожие. При грамотной игре команды обороняться всегда легче, чем создавать.

Не очень здорово сыграли в меньшинстве, хотя именно этот компонент традиционно если и не был нашим «коньком», то, по крайней мере, играли в нем хорошо за счет правильной организации и самоотверженности. Грубые ошибки в обороне, когда ребята начинают метаться. Вместо этого все должны знать свое место и отвечать за свой участок, - заявил Плющев.

Встреча, прошедшая в ночь на вторник по московскому времени в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась победой хозяев со счетом 5:3. В первом периоде на гол Тайсона Джоста россияне ответили точным броском Михаила Сергачева. Во второй 20-минутке у канадцев по разу отличились Дилан Строум, реализовавший численное большинство, и Николя Руа. В третьем периоде на шайбы Мэтью Барзала и Дилана Строума (оба реализовали лишнего игрока) россияне ответили голами Кирилла Капризова, также реализовавшего большинство, и Егора Рыкова.

28 декабря в полночь подопечные Валерия Брагина сыграют с Латвией, 29 декабря в 23:30 (мск) - с командой США, а 1 января в 04:00 (мск) – со словаками.