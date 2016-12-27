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«Реал» установил ценник на Хамеса Родригеса

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство мадридского «Реала» готово отпустить полузащитника Хамеса Родригеса в другой клуб летом 2017 года.

Как сообщает издание Corriere dello Sport, основным претендентом на игрока сборной Колумбии является туринский «Ювентус». Отмечается, что футболист будет продан «сливочными», если клуб из Серии А заплатит за него 80 млн евро.

Ранее агент Хамеса заявил, что его клиент точно не покинет «Реал» в январе грядущего года.

Также сообщалось, что футболист является главной трансферной целью «Челси», который готов выложить за него 75 млн фунтов. Он мог перейти в лондонский клуб минувшим летом, но тогда руководство «Реала» ответило отказом. По последней информации, «синие» отказались от покупки футболиста, посчитав его переоцененным. 

По информации испанских СМИ, Хамес недоволен своим положением в стане «сливочных» и намерен перейти в другую команду. Причиной тому послужило недоверие со стороны наставника команды Зинедина Зидана.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел 15 матчей, забил 2 гола и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 70 млн евро, а его контракт с «Реалом» рассчитан до 2020 года.

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