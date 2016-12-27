Анонсирован новый состав Natus Vincere по Dota 2

Организация Natus Vincere анонсировала новый состав команды по Dota 2.



К Данилу «Dendi» Ишутину и Виктору «GeneRaL» Нигрини присоединились Пер Андерс Ульссон «Pajkatt» Лилле, GermanyРоман «rmN-» Палей и DenmarkМальте «Biver» Винтер. Игроки подписали контракт с организацией на один год.



«Нашей целью при подборе состава было не просто найти 3 сильных игроков, мы огромное внимание уделили человеческим качествам, коммуникации в игре и вне игры, а также тому, насколько люди живут дотой. В итоге мы остановились на следующих игроках:



Роль капитана, драфтера и кэрри состава займет Pajkatt. У нас было время потестить Пера и он проявил себя настоящим лидером, умным и командным игроком, а также показал, что находится в отличной игровой форме. Ему есть, что доказывать, так как по-настоящему громких достижений в его карьере не было, и мы верим, что Pajkatt оправдает возложенные на него надежды и выиграет множество титулов с Na`Vi.



С саппортом четвертой позиции мы определились достаточно давно, в составе будет играть немецкий игрок rmN-. Роман также прекрасно проявил себя во время тренировочных игр и ему аналогично Пайкату тоже есть, что доказывать. Он обладает хорошим пулом героев, огромным опытом и необходимыми человеческими качествами для работы в команде. Уверен, что с Na`Vi он раскроет весь свой потенциал.



Что касается саппорта пятой позиции, то в отличии от Романа и Пера, Мальте опытным игроком назвать пока сложно, тем не менее, он открытый и позитивный человек, а также надежный игрок с превосходным микроконтролем. Мы не сомневаемся, что он будет отличным тиммейтом, как в игре, так и в повседневной жизни.



Фанатам хочу сказать, что и организация и игроки сделают все от себя зависящее, чтобы снова радовать вас красивыми играми и победами, а парням желаю упорства и уверенности!», — прокомментировал переход киберспортивный директор Natus Vincere Евгений «HarisPilton» Золотарёв.



Pajkatt ранее выступал за Evil Geniuses, CLG, LGD.International, Mousesports, Team Tinker, The Alliance и ряд других команд. rmN- играл в Kaipi, QPAD Red Pandas, Power Rangers и Fantastic Five. Biver ранее защищал цвета London Conspiracy и Prodota Gaming.



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