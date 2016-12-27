Ольга Зайцева: Если в списке WADA всплывет моя фамилия, подам в суд на Родченкова

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева выразила свое отношение к расследованию допинговых случаев в российском биатлоне.

- Спортсмен должен отвечать за то, что у него в организме? Я согласна, он отвечает. Когда ты конкретно что-то делаешь, ты отвечаешь. Должен знать, что тебе предлагают, что ты хочешь от результата. В спорте можно достигать высот, не принимая допинг. Я никогда ничего не принимала. Если вдруг всплывет моя фамилия – это будет бред. Подам в суд на Родченкова, куда угодно. Потому что это неправда. Я всегда знаю что принимаю.



Если бы так было легко применить допинг, пополоскать горло виски и мартини. Это все выдумка. Биатлонистам нельзя принимать никакого алкоголя, - рассказала Зайцева.

Напомним, что Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения юношеского чемпионата мира, который должен был пройти в Острове, а также восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.

Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований.