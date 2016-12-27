Ольга Зайцева: Если в списке WADA всплывет моя фамилия, подам в суд на Родченкова
Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева выразила свое отношение к расследованию допинговых случаев в российском биатлоне.
- Спортсмен должен отвечать за то, что у него в организме? Я согласна, он
отвечает. Когда ты конкретно что-то делаешь, ты отвечаешь. Должен знать,
что тебе предлагают, что ты хочешь от результата. В спорте можно достигать высот, не принимая допинг. Я никогда ничего не
принимала. Если вдруг всплывет моя фамилия – это будет бред. Подам в
суд на Родченкова, куда угодно. Потому что это неправда. Я всегда знаю
что принимаю.
Если бы так было легко применить допинг, пополоскать горло виски и мартини. Это все выдумка. Биатлонистам нельзя принимать никакого алкоголя, - рассказала Зайцева.
Напомним, что Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения юношеского чемпионата мира, который должен был пройти в Острове, а также восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени.
Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований.
«Вернем 14 миллионов за билеты». Как в Тюмени отреагировали на отмену этапа КМ