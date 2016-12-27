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Хабиб Нурмагомедов: Не люблю много болтать, хочу разбить лицо Фергюсона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что в марте 2017 года планирует провести поединок против американца Тони Фергюсона.

«У меня состоялся разговор с руководством UFC. Они спросили меня о том, могу ли я провести поединок против Фергюсона 4 марта на турнире UFC 209. Да, я хочу встретиться с ним. Все этого хотят, в том числе и вся моя команда. Сейчас мы ждем окончательного ответа. 

Думаю, это будет отличный поединок. Бой на самом высоком уровне, в котором встретятся два лучших бойца легкого веса. Каждый хочет увидеть этот поединок, и я хочу, чтобы он состоялся. 

Тони – хороший боец, меня ждет тяжелая встреча. Но я не люблю много болтать, хочу разбить лицо Фергсюсона», – сказал Нурмагомедов в интервью RT.

Напомни, 32-летний Фергюсон за всю профессиональную карьеру провел 25 боев, одержал 22 победы (9 – нокаутом) и потерпел 3 поражения.

Тони и Хабиб должны были провести поединок в апреле 2015 года, однако, этого не произошло, поскольку американец снялся с боя из-за обнаружения жидкости и крови в легких.

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