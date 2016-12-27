Семен Антонов: Нынешний формат Евролиги интересен для зрителей
Форвард ЦСКА Семен
Антонов прокомментировал поражение от «Фенербахче» (79:95) в Евролиге и
высказался о новом формате турнира.
– Мы провели самый нерезультативный матч в нынешнем сезоне Евролиги, но такое иногда бывает, – сказал Антонов в интервью «Известиям». – Все-таки команда провела две игры за три дня с очень сильными соперниками. В таком плотном графике иногда может «сбиться прицел». С другой стороны, хочу отметить нашу хорошую игру в защите. За 40 минут мы пропустили всего 73 очка и могли бы и выиграть матч, если бы не такое стечение обстоятельств. Соперник выжал максимум из последней атаки в заключительной четверти. Овертайм же сложился для нас крайне неудачно. Это серьезный урок, будем делать выводы из этого поражения.
– Как вам новый
формат Евролиги?
– В нынешнем формате Евролиги никто не застрахован от поражений. И это интересно для зрителей. Все команды сыграют друг с другом, будет очень много интересных матчей. Раньше топовые клубы могли встретиться друг с другом только в «Финале четырех». Сейчас ситуация иная.
Напомним, ЦСКА продолжает лидировать в Евролиге, одержав 12 побед в 14 матчах.
Матч
ЦСКА - Фенербахче - 79:95
Состав
ЦСКА: Теодосич (21), Воронцевич (15), Курбанов (12), Джексон (11)
Фенербахче: Диксон (25), Удо (17), Калинич (13), Нунналли (11), Веселы (10)
Место и дата
23 декабря 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция