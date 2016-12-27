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Семен Антонов: Нынешний формат Евролиги интересен для зрителей

Источник:  «Известия»Комментарии

Форвард ЦСКА Семен Антонов прокомментировал поражение от «Фенербахче» (79:95) в Евролиге и высказался о новом формате турнира.

– Мы провели самый нерезультативный матч в нынешнем сезоне Евролиги, но такое иногда бывает, – сказал Антонов в интервью «Известиям». – Все-таки команда провела две игры за три дня с очень сильными соперниками. В таком плотном графике иногда может «сбиться прицел». С другой стороны, хочу отметить нашу хорошую игру в защите. За 40 минут мы пропустили всего 73 очка и могли бы и выиграть матч, если бы не такое стечение обстоятельств. Соперник выжал максимум из последней атаки в заключительной четверти. Овертайм же сложился для нас крайне неудачно. Это серьезный урок, будем делать выводы из этого поражения.

– Как вам новый формат Евролиги?
– В нынешнем формате Евролиги никто не застрахован от поражений. И это интересно для зрителей. Все команды сыграют друг с другом, будет очень много интересных матчей. Раньше топовые клубы могли встретиться друг с другом только в «Финале четырех». Сейчас ситуация иная.

Напомним, ЦСКА продолжает лидировать в Евролиге, одержав 12 побед в 14 матчах.

Матч

ЦСКА - Фенербахче - 79:95

Состав

ЦСКА: Теодосич (21), Воронцевич (15), Курбанов (12), Джексон (11)

Фенербахче: Диксон (25), Удо (17), Калинич (13), Нунналли (11), Веселы (10)

Место и дата

23 декабря 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция

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