Миха Мевля: Перешел в «Ростов», чтобы играть в Лиге чемпионов

Словенский защитник Миха Мевля поздравил болельщиков команды с наступающим Новым годом.

- Новый год — это самый важный праздник для моей семьи. Мы накрываем большой праздничный стол и проводим время вместе. В 2016 году всё было супер. Сначала я стал капитаном в «Динамо» (Бухарест), а затем перешёл в «Ростов», начал выступать в Лиге чемпионов. Не стоит забывать и про сборную, где мне удалось забить дебютный гол.



Болельщики «Ростова» всегда поддерживают команду, я всегда чувствую, что они рядом. Это очень важно для футболиста. Сколько людей поздравило после победы над «Баварией»? Очень-очень много. Румынские медиа просто сошли с ума, все СМИ хотели взять у меня интервью.



Словения — маленькая страна, но всё равно у нас очень любят футбол и нашу сборную. Из-за выступления в Лиге чемпионов меня многие знают и поддерживают. Желаю болельщикам «Ростова» в наступающем году удачи, любви и всего лучшего!, - приводит обращение футболиста официальный сайт «Ростова».

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«Ростов» в данный момент занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

На стадии 1/16 финала в 2017 году ростовчане сразятся с пражской «Спартой».



