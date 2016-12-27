«Манчестер Сити» отдал защитника в аренду в «Жирону»

Защитник «Манчестер Сити» Пабло Маффео проведет вторую половину сезона в аренде в «Жироне».

19-летний испанец уже играл в команде из сегунды в сезоне 2015/2016. В нынешнем сезоне Маффео выходил на поле в трех матчах за «Манчестер Сити».

Маффео перешел в «Манчестер Сити» из «Эспаньола» в 2013 году.

Добавим, что «Жирона» идет на втором месте в сегунде, отставая на четыре очка от лидирующего «Леванте».