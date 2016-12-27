Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Канада (U-20)5 : 3Россия (U-20)
Хоккей  Лада- : -Салават Юлаев
Футбол  Ливерпуль- : -Сток Сити
Хоккей  Маунтфилд- : -Автомобилист
Хоккей  Ак Барс- : -СКА
Хоккей  Чехия (U-20)- : -Швейцария (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Моуринью заблокировал трансфер Марсьяля в «Севилью»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль не покинет клуб в январе 2017 года. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, трансфер игрока сборной Франции в «Севилью» заблокировал наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Отмечается, что специалист рассчитывает на француза и не намерен отпускать его в другой клуб.

Ранее сообщалось, что «Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Вест Хэма» Димитрию Пайе. Лондонский клуб готов отпустить своего футболиста, но взамен хочет получить Марсьяля и другого нападающего «Юнайтед» – Маркуса Рэшфорда.

На данный момент 21-летний Марсьяль провел во всех турнирах за «МЮ» 15 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

Джикия в «Спартаке», Бериша в «Тереке». Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жозе Моуринью: Я хотел, чтобы игроки «Манчестер Юнайтед» снова увидели ФергюсонаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о встрече игроков своей команды с сэром Алексом Фергюсоном.Агент: «Спартак» может купить Йоветича? Любому игроку очень тяжело покинуть ИталиюАгент Томислав Эрцег, представляющий агентство LIAN SPORTS, которое занимается делами нападающего «Интера» Стевана Йоветича, прокомментировал интерес к футболисту со стороны «Спартака».«Реал» установил ценник на Хамеса РодригесаРуководство мадридского «Реала» готово отпустить полузащитника Хамеса Родригеса в другой клуб летом 2017 года.«Спартак» пытается снизить цену на СамедоваПереход Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак» затягивается из-за того, что красно-белые хотят уменьшить сумму трансфера, сообщает «Спорт день за днем».«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за Алекса СандроЗащитник «Ювентуса» Алекс Сандро может покинуть команду в январе 2017 года. Об этом сообщает издание Calciomercato.com.Утка по-итальянски. Почему Роббен не перейдет в «Зенит»Утка по-итальянски. Почему Роббен не перейдет в «Зенит»«Советский спорт» оценивает вероятность переезда капитана сборной Голландии из Мюнхена в Россию.Денис Попов: Нельзя однозначно говорить, получится у Ниасса в ЦСКА или нетБывший нападающий ЦСКА Денис Попов считает, что форвард «Эвертона» Бай Умар Ниассе может стать хорошим приобретением для армейцев.Генрих Мхитарян: Гол в ворота «Сандерленда» – лучший в моей карьереПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян высказался о своем голе в матче 18-го тура премьер-лиги с «Сандерлендом» (3:1) на стадионе «Олд Траффорд».«Валенсия», «Интер» и «Марсель» претендуют на Оби МикелаПолузащитник «Челси» Джон Оби Микел может сменить клуб в зимнее трансферное окно.Али Узденов: «Ростов» ведет переговоры по Навасу и ПолозуЧлен совета директоров «Ростова» Али Узденов заявил, что клуб рассчитывает договориться о продлении контрактов с защитником Сесаром Навасом и форвардом Дмитрием Полозом.Джикия в «Спартаке», Бериша в «Тереке». Таблица трансферов РФПЛДжикия в «Спартаке», Бериша в «Тереке». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Зенит» готов заплатить за Цаллагова 300 тысяч евро«Зенит» предлагает «Крыльям Советов» 300 тысяч евро за защитника Ибрагима Цаллагова, сообщает «Матч ТВ».«Арсенал» может пополниться защитником БатовымТульский «Арсенал» претендует на арендованного «Оренбургом» полузащитника «Рубина» Максима Батова, сообщает ria56.Сесар Навас летом может перейти в «Осасуну»«Советскому спорту» стали известны подробности возможного трансфера защитника «Ростова» Сесара Наваса в испанскую «Осасуну».«Локомотив» предлагает 3,5 миллиона евро за Кверквелию«Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Рубина» Соломону Кверквелии. Пока стороны не сошлись в сумме трансфера.Будковский может перейти из «Анжи» в «Уфу»Форвард «Анжи» Филипп Будковский может сменить клуб. Интерес к нему проявляет «Уфа».«МЮ» дома обыграл «Сандерленд»Матч 18-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Сандерлендом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «МЮ».Красно-белая тройка. Кого выбрать «Спартаку»: Луиc Адриано, Эменике, ЙоветичКрасно-белая тройка. Кого выбрать «Спартаку»: Луиc Адриано, Эменике, ЙоветичНародная команда активно ищет усиление в атакующую линиюСесар Навас ведет переговоры о переходе из «Ростова» в «Осасуну»Защитник «Рубина» Сесар Навас может покинуть «Ростов» и перейти в «Осасуну». Об этом сообщают испанские СМИ.Гаджи Гаджиев: Не могу идти против решения руководства продать ДжикиюГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал предстоящий переход защитника Георгия Джикии в «Спартак».

Севилья
Севильякалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Антони Марсьяль
Антони Марсьяльвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы