Ягр признан первой звездой игровой недели в НХЛ

44-летний нападающий «Флориды» Яромир Ягр признан лучшим игроком прошедшей игровой недели в НХЛ.

В трех проведенных матчах Ягр сделал 5 результативных передач. Легендарный чех вышел на второе место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги.



