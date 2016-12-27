Ягр признан первой звездой игровой недели в НХЛ
44-летний нападающий «Флориды» Яромир Ягр признан лучшим игроком прошедшей игровой недели в НХЛ.
В трех проведенных матчах Ягр сделал 5 результативных передач. Легендарный чех вышел на второе место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги.
Jaromir Jagr, Jeff Carter and Cam Talbot have been named the @Molson_Canadian NHL 3 Stars of the Week. https://t.co/kvJsyOlUIw— NHL (@NHL) 26 декабря 2016 г.
Второй звездой недели признан олимпийский чемпион Сочи-2014 Джефф Картер. Канадский форвард «Лос-Анджелеса» забросил пять шайб в трех играх.
Третьей звездой стал вратарь «Эдмонтона» Кэм Талбо. Он одержал на прошлой неделе две победы и проиграл один матч в овертайме, пропуская в среднем 2,26 шайб за игру и отразив 92,6 % бросков.
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