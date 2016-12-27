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Ягр признан первой звездой игровой недели в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

44-летний нападающий «Флориды» Яромир Ягр признан лучшим игроком прошедшей игровой недели в НХЛ.

В трех проведенных матчах Ягр сделал 5 результативных передач. Легендарный чех вышел на второе место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги.

Второй звездой недели признан олимпийский чемпион Сочи-2014 Джефф Картер. Канадский форвард «Лос-Анджелеса» забросил пять шайб в трех играх.

Третьей звездой стал вратарь «Эдмонтона» Кэм Талбо. Он одержал на прошлой неделе две победы и проиграл один матч в овертайме, пропуская в среднем 2,26 шайб за игру и отразив 92,6 % бросков.


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