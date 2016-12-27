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Витсель еще не вел переговоры с «Шанхаем СИПГ»

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель пока еще не вел переговоры с китайским клубом «Шанхай СИПГ», который заинтересован в приобретении бельгийского футболиста, сообщает «Спорт день за днем».

Ранее сообщалось, что китайцы готовы потратить на трансфер бельгийца 25 миллионов евро. Сам игрок отклонил предложение с зарплатой в размере 12 млн евро в год, так как хочет играть в «Ювентусе».

По информации источника, сейчас Витсель находится в отпуске вместе с семьей и не ведет переговоры ни с одним из клубов. 

Напомним, контракт Витселя с «Зенитом» истекает в июле 2017 года. Ранее футболист заявил, что готов отработать его до конца. Летом 2016 года полузащитник был близок к переходу в «Ювентус», но Мирча Луческу не отпустил игрока из-за отсутствия замены.

Ранее в СМИ сообщали об интересе к бельгийскому хавбеку со стороны «Барселоны».

Витсель перешел в «Зенит» в 2012 году из «Бенфики». В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча и отметился одним забитым мячом.

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