Эден Азар: Прошлый сезон получился сложным, «Челси» хочет выступить лучше

Полузащитник «Челси» Эден Азар дал комментарий после победы лондонского клуба над «Борнмутом» в матче 18-го тура АПЛ (3:0).



«Все хорошо. Результат, игра команды, все футболисты полностью выкладывались на протяжении 90 минут, поэтому мы счастливы. Мы лидируем в таблице к Рождеству, это важно для фанатов, и мы выиграли этот матч для них.



Отсутствие Косты? У нас были разные варианты. Мы знаем, что Диего – лучший бомбардир АПЛ, но нам нужно было кем-то его заменить, и мы это сделали. Педро, я и Виллиан можем забивать мячи, а также на скамейке запасных есть Миши, поэтому у нас есть множество вариантов, мы отлично справились».



50-й гол за «Челси»? Очень приятно оказаться в числе таких игроков в таком клубе. Я счастлив играть за этот клуб и хочу многого добиться, поэтому давайте сделаем это. Впереди еще 4 месяца футбола в текущем сезоне, но, конечно, мы хотим быть на вершине. Мы хотим выигрывать трофеи. Прошлый сезон получился сложным, и мы хотим выступить лучше», – цитирует игрока сборной Бельгии официальный сайт «синих».

На данный момент подопечные Антонио Конте занимают первую строчку в таблице Премьер-лиги, набрав 46 очков.







