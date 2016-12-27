Эден Азар: Прошлый сезон получился сложным, «Челси» хочет выступить лучше
Полузащитник «Челси» Эден Азар дал комментарий после победы лондонского клуба над «Борнмутом» в матче 18-го тура АПЛ (3:0).
«Все хорошо. Результат, игра команды, все футболисты полностью выкладывались на протяжении 90 минут, поэтому мы счастливы. Мы лидируем в таблице к Рождеству, это важно для фанатов, и мы выиграли этот матч для них.
Отсутствие Косты? У нас были разные варианты. Мы знаем, что Диего – лучший бомбардир АПЛ, но нам нужно было кем-то его заменить, и мы это сделали. Педро, я и Виллиан можем забивать мячи, а также на скамейке запасных есть Миши, поэтому у нас есть множество вариантов, мы отлично справились».
50-й гол за «Челси»? Очень приятно оказаться в числе таких игроков в таком клубе. Я счастлив играть за этот клуб и хочу многого добиться, поэтому давайте сделаем это. Впереди еще 4 месяца футбола в текущем сезоне, но, конечно, мы хотим быть на вершине. Мы хотим выигрывать трофеи. Прошлый сезон получился сложным, и мы хотим выступить лучше», – цитирует игрока сборной Бельгии официальный сайт «синих».
На данный момент подопечные Антонио Конте занимают первую строчку в таблице Премьер-лиги, набрав 46 очков.
Матч
Голы
Педро 24 (1:0). Азар 49 (2:0 - пен.). Педро 90 (3:0).
Состав
Челси: Куртуа, Алонсо, Луиз, Аспиликуэта, Кэйхилл, Мозес (Айна, 90), Фабрегас, Виллиан (Чалоба, 84), Матич, Азар (Батшуайи, 90), Педро
Борнмут: Боруц, Фрэнсис, Кук С., Дэниелс, Смит А., Смит Б. (Айб, 77), Гослинг, Артер, Уилшер, Кинг (Афобе, 66), Сурмэн (Станислас, 66)
Предупреждения:
Судья:
Майкл Джонс (Англия)
Место и дата
26 декабря 18:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция
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