Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Канада (U-20)5 : 3Россия (U-20)
Хоккей  Лада- : -Салават Юлаев
Футбол  Ливерпуль- : -Сток Сити
Хоккей  Маунтфилд- : -Автомобилист
Хоккей  Ак Барс- : -СКА
Хоккей  Чехия (U-20)- : -Швейцария (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ВФСО «Динамо»: Заявление ФАС не означает, что общество обязательно приобретет акции у ВТБ

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пресс-служба всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» прокомментировала информацию о том, что федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство общества «Динамо» о приобретении 74% акций футбольного клуба «Динамо» (Москва).

Напомним, ранее ВТБ, владеющий 74-мя процентами акций клуба, предложил обществу выкупить их за символическую сумму - один рубль. 22 декабря на заседание президиума ВФСО «Динамо» было объявлено, что вопрос о сделке будет решен 29 декабря. На данный момент обществу «Динамо» принадлежит 25 процентов акций клуба.

- Решение о сделке еще не принято, так как этот вопрос будет рассмотрен 29 декабря на заседании президиума центрального совета общества «Динамо», - сообщила «Советскому спорту» пресс-служба общества. – Заявление ФАС не означает, что акции непременно будут приобретены. Решение по сделке может быть как принято, так и не принято.

«Динамо: свет в конце тоннеля или ужас без конца? 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Защитник «Волгаря» Зуйков: Со стороны «Зенита» есть интерес ко мнеГлавный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев рассказал об интересе «Зенита» к защитнику астраханцев Сергею Зуйкову.«Урал» подписал контракт на 4,5 года с полузащитником Александром Ломакиным«Урал» подписал контракт с полузащитником Александром Ломакиным, который начинал сезон в красноярском «Енисее». Об этом сообщил официальный сайт уральской команды.«Амкар» может пополниться одним из лучших защитников ФНЛОдин из лучших центра­льных защитников ФНЛ ­Виталий Шахов, выступ­ающий в «Факеле», близо­к к переходу в «Амкар».«Амкар» на место Джикии рассматривает защитника «Луча-Энергии» Грицаенко«Амкар» ищет замену защитнику Георгию Джикии, который вскоре, вероятно, покинет пермскую команду.Из любителей в «Зенит». 9 шагов вратаря Лунева до топ-клубаИз любителей в «Зенит». 9 шагов вратаря Лунева до топ-клубаАндрей Лунев играл в «Торпедо» с Булатовым, в «Истре» - с Новосельцевым, а сегодня стал игроком «Зенита» – «Советский спорт» собрал главное.Агент Петреску: Я бы не ставил вопрос о процентах, отдайте Дану зарплату!Агент экс-главного тренера «Кубани» прокомментировал решение палаты по разрешение споров РФС.Александр Точилин: Это будет позорище, если московское «Динамо» исчезнет в преддверии ЧМ-2018Бывший защитник московского «Динамо» Александр Точилин прокомментировал финансовое положение столичного клуба, отметив, что команда находится под угрозой исчезновения.Раде Дугалич: «Тосно» готово к повышению в классеЗащитник «Тосно» Раде Дугалич поделился мнением о перспективе выхода клуба в Премьер-лигу.«Динамо: свет в конце тоннеля или ужас без конца?«Динамо: свет в конце тоннеля или ужас без конца?«Советский спорт» рассказывает, чем завершилось заседание президиума ВФСО «Динамо», которое должно было определить будущее футбольного клубаВладимир Стржалковский: Усманов не дал ответа по спонсорству «Динамо»Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал о возможном спонсорстве команды бизнесменом Алишером Усмановым.Бюджет московского «Динамо» планируется сократить более чем на 60%Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский сообщил, что бюджет московского ФК «Динамо» планируется сократить более чем на 60%.Дивизион на марше: лучшее из ФНЛ (видео)Дивизион на марше: лучшее из ФНЛ (видео)Видеообзор итогов первой части сезона 2016-2017 в ФНЛДень в истории. Дану Петреску – 49 лет!22 декабря исполняется 49 лет бывшему защитнику сборной Румынии, «Стяуа» и «Челси», а также экс-наставнику «Кубани» и московского «Динамо» Дану Петреску.День в истории. Дмитрию Хохлову – 41 год!22 декабря исполняется 41 год бывшему полузащитнику московских клубов ЦСКА, «Торпедо», «Локомотива» и «Динамо», а ныне тренеру Дмитрию Хохлову.Гендиректор «Тосно»: Интерес к Маркову есть со стороны разных клубов, но отпустить мы его не готовыГенеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего Евгения Маркова в другой клуб в зимнее трансферное окно.Зуев забил лучший гол «Спартака-2» в 2016 году (видео)Гол полузащитника «Спартака-2» Александра Зуева признан болельщиками красно-белых лучшим в 2016 году.«Динамо» зимой может выкупить у ЦСКА Панченко за 1,8 млн евроМосковское «Динамо» в соответствии с условиями арендного соглашения может выкупить у ЦСКА нападающего Кирилла Панченко в зимнее трансферное окно за 1,8 млн евро, сообщает Fcdin.com.Роман Бабаев: ЦСКА не обращался в «Динамо» по поводу возвращения Панченко, но мы хотим сохранить егоГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию по поводу нападающего Кирилла Панченко, который на правах аренды играет за «Динамо». Он отметил, что клуб хочет продолжить сотрудничество с игроком, но не обращался в «Динамо» по поводу его скорого возвращения из аренды.Евгений Кречетов стал исполнительным директором «Динамо»Евгений Кречетов назначен исполнительным директором московского «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.ФК «Динамо»: Без согласия «Динамо» Панченко до лета перейти никуда не можетВ пресс-службе московского «Динамо» прокомментировали ситуацию с желанием ЦСКА досрочно вернуть из аренды нападающего Кирилла Панченко.

Динамо
Динамокалендарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости