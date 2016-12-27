ВФСО «Динамо»: Заявление ФАС не означает, что общество обязательно приобретет акции у ВТБ

Пресс-служба всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» прокомментировала информацию о том, что федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство общества «Динамо» о приобретении 74% акций футбольного клуба «Динамо» (Москва).

Напомним, ранее ВТБ, владеющий 74-мя процентами акций клуба, предложил обществу выкупить их за символическую сумму - один рубль. 22 декабря на заседание президиума ВФСО «Динамо» было объявлено, что вопрос о сделке будет решен 29 декабря. На данный момент обществу «Динамо» принадлежит 25 процентов акций клуба.

- Решение о сделке еще не принято, так как этот вопрос будет рассмотрен 29 декабря на заседании президиума центрального совета общества «Динамо», - сообщила «Советскому спорту» пресс-служба общества. – Заявление ФАС не означает, что акции непременно будут приобретены. Решение по сделке может быть как принято, так и не принято.

«Динамо: свет в конце тоннеля или ужас без конца?