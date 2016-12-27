Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Маунтфилд1 : 1Автомобилист
Хоккей  Ак Барс- : -СКА
Футбол  Ливерпуль- : -Сток Сити
Хоккей  Лада- : -Салават Юлаев
Хоккей  Йокерит- : -Динамо Рига
Хоккей  Чехия (U-20)- : -Швейцария (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мамун, Воробьева и Дьяченко – в десятке лучших спортсменов Петербурга по итогам 2016 года

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга назвал десять лучших спортсменов города по итогам 2016 года.

В десятку вошли призеры Олимпиады в Рио: Наталья Воробьева (вольная борьба, серебро), Кирилл Григорьян (пулевая стрельба, бронза), Екатерина Дьяченко (фехтование, золото), Ольга Забелинская (велоспорт, серебро), Маргарита Мамун (художественная гимнастика, золото), Александра Пацкевич (синхронное плавание, золото) а также Андрей Калина (адаптивное плавание), Павел Коржавых (джиу-джитсу) и Михаил Мамистов (самолетный спорт).

Также спорткомитет определил десятку лучших тренеров по итогам года. Ими стали Михаил Алесин (адаптивный спорт), Юрий Аношин (велоспорт), Елена Афанасьева (художественная гимнастика), Ольга Байдалова (тренера Андрея Калины), Эдуард Баткин (мини-футбол), Дмитрий Герчегло (вольная борьба), Акоп Григорьян (пулевая стрельба), Наталья Дьяченко (фехтование), Георгий Куковеров (джиу-джитсу), Светлана Яковлева (адаптивный спорт).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Симоне Байлс признана спортсменкой годаАгентство Associated Press признало четырехкратную олимпийскую чемпионку Симону Байлз спортсменкой 2016 года.Евгения Старцева: Испытала стресс, когда тренер не взял меня на ОлимпиадуСвязующая казанского «Динамо» и сборной России Евгения Старцева призналась, что испытала стресс, когда главный тренер национальной команды Юрий Маричев решил исключить ее из состава для участия в Играх-2016.Исинбаева потратила компенсацию за пропуск ОИ-2016 на строительство площадки для детей-инвалидовДвукратная Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева потратила средства, полученные в качестве компенсации за пропуск Олимпийских игр-2016, на строительство детской площадки.Евгений Плющенко: Если я захочу вернуться в спорт, я вернусьДвукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал отсутствие своей фамилии в расширенном составе сборной России на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.Мария Пасека: Если залечу спину, то выступлю на ОИ-2020Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Мария Пасека рассказала, при каких обстоятельствах завершит спортивную карьеру.Ефимова признана ВФП спортсменкой годаПризер Олимпиады-2016 Юлия Ефимова получила премию Всероссийской федерации плавания (ВФП) «Спортсменка года», которая вручалась по итогам сезона-2016.Владимир Сальников: На юбилейном Кубке Сальникова выступят все российские участники Олимпиады, кроме ЕфимовойПрезидент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал об участниках 10-го турнира Кубок Сальникова, который пройдет в Петербурге.Сергей Шляпников: Не считаю, что минувшее четырехлетие в российском волейболе было провальнымКуратор молодежных программ Всероссийской федерации волейбола Сергей Шляпников не считает, что минувший четырехлетний цикл был провальным для мужской сборной России по волейболу.Вячеслав Колосков: Санкции и провальный Евро меркнут по сравнению с тем, что было сделано на ОлимпиадеПочетный президент РФС и помощник президента ОКР Вячеслав Колосков подвел спортивные итоги 2016 года.Хакеры из Fancy Bear обвинили США и Канаду в заговоре против МОКХакерская группа Fancy Bear опубликовала переписку сотрудников USADA, обсуждавших возможность дискредитации Международного Олимпийского комитета.Софья Великая определится со своим будущим в январеОлимпийская чемпионка Софья Великая заявила, что определится по поводу ближайших карьерных планов в январе.26 января лозаннский суд рассмотрит иск Федерации тяжелой атлетики России к Международной Федерации26 января Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) будет рассматривать иск Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР). Они будут оспаривать действия Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).Мустафина, Мамун и Егорян претендуют на звание спортсменки годаГимнастки Алия Мустафина и Маргарита Мамун, а также фехтовальщица Яна Егорян претендуют на премию лучшей спортсменки в рамках церемонии награждения лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта 2016 года, сообщается на официальном сайте Минспорта РФ.Петр Хамуков: Надеюсь, что Алоян подаст апелляцию, и ему вернут медальПетербургский боксер Петр Хамуков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о лишении Миши Алояна серебряной медали Олимпиады в Рио.Михаил Алоян: Пусть приезжают ко мне в Сибирь и забирают медальМихаил Алоян: Пусть приезжают ко мне в Сибирь и забирают медальМихаил был крайне эмоционален в оценках происходящего. Тем не менее, присутствия духа не потерял.Алоян обвинил в лишении его серебра ОИ-2016 врача сборной РоссииРоссийский боксер Миша Алоян обвинил врача сборной России в том, что он был лишен серебряной медали ОИ-2016.Тищенко продолжит карьеру в любительском боксеОлимпийский чемпион Евгений Тищенко сообщил, что продолжит карьеру в любительском боксе.Алия Мустафина: Я пока не скучаю по спорту, мне есть чем занятьсяДвукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина подвела итоги года.«Доклад Макларена – туфта». Накануне черной пятницы олимпийцы веселились на балу«Доклад Макларена – туфта». Накануне черной пятницы олимпийцы веселились на балуПриближение доклада комиссии Ричарда Макларена ничуть не испортило настроение участникам Олимпийского бала.Алоян подаст апелляцию на решение Спортивного арбитражного судаТренер Эдуард Кравцов, которые является наставником российского боксера Миши Алояна, заявил, рассказал о дальнейших действиях своего подопечного по делу об употреблении допинга.

Ольга Забелинская
Ольга Забелинскаявсе новости
Кирилл Григорьян
Кирилл Григорьянвсе новости
Наталья Воробьёва
Наталья Воробьёвавсе новости
Екатерина Дьяченко
Екатерина Дьяченковсе новости
Маргарита Мамун
Маргарита Мамунвсе новости
ОИ-2016
ОИ-2016