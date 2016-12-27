Мамун, Воробьева и Дьяченко – в десятке лучших спортсменов Петербурга по итогам 2016 года
Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга назвал
десять лучших спортсменов города по итогам 2016 года.
В
десятку вошли призеры Олимпиады в Рио: Наталья Воробьева (вольная борьба, серебро),
Кирилл Григорьян (пулевая стрельба, бронза), Екатерина Дьяченко (фехтование,
золото), Ольга Забелинская (велоспорт, серебро), Маргарита Мамун
(художественная гимнастика, золото), Александра Пацкевич (синхронное плавание,
золото) а также Андрей Калина (адаптивное плавание), Павел Коржавых
(джиу-джитсу) и Михаил Мамистов (самолетный спорт).
Также
спорткомитет определил десятку лучших тренеров по итогам года. Ими стали Михаил
Алесин (адаптивный спорт), Юрий Аношин (велоспорт), Елена Афанасьева
(художественная гимнастика), Ольга Байдалова (тренера Андрея Калины), Эдуард Баткин
(мини-футбол), Дмитрий Герчегло (вольная борьба), Акоп Григорьян (пулевая стрельба),
Наталья Дьяченко (фехтование), Георгий Куковеров (джиу-джитсу), Светлана
Яковлева (адаптивный спорт).