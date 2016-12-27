Эллардайс призвал обратить внимание на поведение маскота «Уотфорда»
Главный тренер «Кристал
Пэлас» Сэм Эллардайс после матча 18-го тура с «Уотфордом» (1:1) высказался о
поведении маскота «шмелей», который передразнил Уилфрида Заа.
После матча маскот «Уотфорда», проходя мимо Заа, упал, намекнув на то, что соперник симулировал в моменте с назначением пенальти в ворота «шмелей».
«Маскот занимается не своим делом. Там был контакт. Не было симуляции.
Это дело «Уотфорда». Премьер-лига и Футбольная ассоциация могут посмотреть на это и сделать то, что посчитают нужным», – приводит ESPN слова Эллардайса.
Напомним, «Уотфорд» отыгрался благодаря пенальти на 71-й минуте, а в первом тайме пенальти не реализовал «Кристал Пэлас».
Матч
Уотфорд - Кристал Пэлас - 1:1 (0:1)
Голы
Кабай 26 (0:1). Дини 71 (1:1 - пен.).
Состав
Уотфорд: Гомес, Бритос, Янмат (Суньига, 4, Синклер, 85), Кабул, Прёдль, Холебас, Бехрами (Дини, 14), Гедиура, Капу, Амрабат, Игало
Кристал Пэлас: Хеннесси, Данн, Делэйни, Келли, Уорд, Панчон, Заха, Таунсенд (Матч, 74), Фламини (Кэмпбелл, 81), Кабай, Бентеке К.
Незабитые пенальти
Бентеке К. (Кристал Пэлас), 37; Бентеке К. (Кристал Пэлас), 37
Предупреждения:
Холебас, 53; Бритос, 90 - Бентеке К., 45; Панчон, 45; Делэйни, 71; Заха, 87
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
26 декабря 15:30, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция