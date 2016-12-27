Эллардайс призвал обратить внимание на поведение маскота «Уотфорда»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс после матча 18-го тура с «Уотфордом» (1:1) высказался о поведении маскота «шмелей», который передразнил Уилфрида Заа.

После матча маскот «Уотфорда», проходя мимо Заа, упал, намекнув на то, что соперник симулировал в моменте с назначением пенальти в ворота «шмелей».

«Маскот занимается не своим делом. Там был контакт. Не было симуляции.

Это дело «Уотфорда». Премьер-лига и Футбольная ассоциация могут посмотреть на это и сделать то, что посчитают нужным», – приводит ESPN слова Эллардайса.

Напомним, «Уотфорд» отыгрался благодаря пенальти на 71-й минуте, а в первом тайме пенальти не реализовал «Кристал Пэлас».