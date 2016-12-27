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Жозе Моуринью: Я хотел, чтобы игроки «Манчестер Юнайтед» снова увидели Фергюсона

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о встрече игроков своей команды с сэром Алексом Фергюсоном. 

- Я хотел, чтобы игроки снова увидели этого легендарного человека. Мы побеседовали и вместе поужинали. Я наслаждался этим, и он тоже был счастлив. Я не тот человек, который боится призраков. Уважаю прошлое и знаю, что Фергюсон очень любит клуб. У нас с ним замечательные отношения, я знаю, что это его дом.

Фергюсон всегда может приехать сюда, зайти в раздевалку или посмотреть тренировку, он всегда будет встречен с теплотой и сердечностью. Он бывал на тренировках «МЮ» в этом сезоне уже много раз, - заявил Моуринью.

Напомним, Жозе Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» летом текущего года. В данный момент команда занимает шестую строчку турнирной таблицы АПЛ.

Алекс Фергюсон тренировал «МЮ» в 1986 - 2013 годах.

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