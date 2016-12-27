Жозе Моуринью: Я хотел, чтобы игроки «Манчестер Юнайтед» снова увидели Фергюсона

Пеп Гвардиола: «Челси» провел на семь матчей меньше нас, будет сложно догнать его

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после матча 18-го тура премьер-лиги с «Халлом» (0:3) объяснил, почему «горожанам» будет трудно догнать «Челси» в чемпионской гонке.