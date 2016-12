Жозе Моуринью: Я хотел, чтобы игроки «Манчестер Юнайтед» снова увидели Фергюсона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о встрече игроков своей команды с сэром Алексом Фергюсоном.

- Я хотел, чтобы игроки снова увидели этого легендарного человека. Мы побеседовали и вместе поужинали. Я наслаждался этим, и он тоже был счастлив. Я не тот человек, который боится призраков. Уважаю прошлое и знаю, что Фергюсон очень любит клуб. У нас с ним замечательные отношения, я знаю, что это его дом.



Фергюсон всегда может приехать сюда, зайти в раздевалку или посмотреть тренировку, он всегда будет встречен с теплотой и сердечностью. Он бывал на тренировках «МЮ» в этом сезоне уже много раз, - заявил Моуринью.

"I brought him back to be with his people"



