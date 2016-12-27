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Pajkatt: Я счастлив снова играть в соревновательную Dota 2, теперь под знаменами Na`Vi

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Пер Андерс Ульссон «Pajkatt» Лилле, GermanyРоман «rmN-» Палей и DenmarkМальте «Biver» Винтер прокомментировали свой переход в Natus Vincere.

Пер Андерс Ульссон «Pajkatt» Лилле: «Я счастлив снова играть в соревновательную Dota 2, теперь под знаменами Na`Vi. Я с нетерпением жду начала упорной работы с моими новыми напарниками по команде. Я надеюсь мы станем командой, которой сможем гордиться!»

Роман «rmN-» Палей: «Я благодарен за возможность играть в такой организации со столь опытными и сильными игроками, как Dendi и GeneRaL. Я буду играть на четвертой позиции саппорта. И хотя это в целом новая команда, я сделаю всё от меня зависящее, чтобы мы достигли своих целей и развивались как команда!»

Мальте «Biver» Винтер: «Я счастлив быть в новом составе Na`Vi и счастлив быть частью такой престижной организации. Я с энтузиазмом смотрю в будущее и приложу все свои усилия, чтобы не подвести фанатов!»

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