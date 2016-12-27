Екатерина Гамова: Думаю, в финал Кубка России выйдут московское и казанское «Динамо»

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова поделилась ожиданиями от полуфинальных матчей Кубка России, которые пройдут в Казани 27 декабря.

- Думаю, что фавориты в этих полуфиналах у всех одни – это казанское и московское «Динамо». «Енисей» и «Протон» способны в этом сезоне преподнести сюрприз, от них можно ожидать хорошей игры и в полуфинале Кубка России. Но я думаю, что победителями в этих полуфиналах будут две динамовские команды. В финале я буду болеть за казанское «Динамо», в котором играла последние годы. На данный момент шансы двух «Динамо» в финале я бы оценила как 50 на 50. На данный момент эти команды находятся в одинаковом состоянии и обе готовы побороться за звание обладателя Кубка России, - сказала Гамова в интервью «Р-Спорт».

Напомним, что в полуфинале московское «Динамо» сыграет с красноярским «Енисеем», а казанское «Динамо» встретится с «Протоном» из Саратовской области. Матчи пройдут сегодня. Завтра состоится матч за третье место и финал.