Сусо: Хочу продлить контракт с «Миланом», меня больше ничего не интересует

Испанский полузащитник «Милана» Сусо заявил, что близок к продлению контракта с итальянским клубом.



«Мы разговаривали с Галлиани по поводу продления контракта. Переговоры шли около двух недель. На данный момент нужно уладить еще несколько пунктов. Думаю, у нас не возникнет никаких проблем. Хочу продлить контракт с «Миланом». Меня больше ничего не интересует.



Сейчас я показываю неплохой футбол. Мне еще рано думать о переходе в мадридский «Реала» или «Барселону». Нужно сконцентрироваться на своем прогрессе», – цитирует футболиста Marca.

Напомним, Сусо является воспитанником испанского клуба «Кадис». До перехода в «Милан» футболист защищал цвета «Ливерпуля», а с 2015 года игрок выступает в Серии А.

В нынешнем сезоне 23-летний Сусо провел во всех турнирах за «россонери» 18 матчей, забил 5 голов и отдал 7 голевых передач.