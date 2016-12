Сергей Ковалев: Даже дети рисуют нокаут Уорда в бою со мной. Выходи на ринг, сопляк!

Российский полутяжеловес Сергей Ковалев снова призвал американца Андре Уорда провести с ним повторный поединок за три чемпионских пояса.

«Даже дети рисуют твой нокаут в реванше со мной. И ты по-прежнему не желаешь выходить на ринг? Сопляк!», - обратился Ковалев к Уорду в своем твиттере.

Even children made a paints that you will be knocked out in the rematch and therefore you not will get one more fight against me! Milksop!!! pic.twitter.com/s78RH8lYOx