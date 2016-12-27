Международная ассоциация любительского бокса не допустила Хусаинова к выборам главы ФБР

Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) не допустила Эдуарда Хусаинова к выборам президента Федерации бокса России (ФБР) из-за дисквалификации, длящейся с 2007 года.

- В преддверии выборов главы ФБР мы, как полагается по уставу, в ноябре отправили в AIBA на согласование анкеты претендентов на этот пост. Всего было три кандидата: председатель высшего наблюдательного совета ФБР Евгений Муров, президент Федерации бокса Московской области Сергей Данилов и возглавлявший федерацию с 2000 по 2007 год Эдуард Хусаинов.

По поводу двух кандидатур AIBA дала положительные заключения, а Хусаинову было отказано из-за дисквалификации, которую он получил еще в 2007 году. Таким образом, на данный момент кандидатов на пост руководителя федерации двое: Муров и Данилов, - сообщил вице-президент и член исполкома ФБР Дмитрий Лунев со ссылкой на письмо AIBA.

17 ноября на отчетно-выборной конференции Федерации бокса России президентом был избран Эдуард Хусаинов, который уже возглавлял ФБР с 2000 по 2007 годы.

Один из четырех кандидатов в президенты Сергей Данилов взял самоотвод, поэтому в выборах участвовали Хусаинов, Евгений Муров и Леонид Котляр. Хусаинов получил 39 голосов, Муров – три, Котляр – ни одного.

Напомним, что исполком федерации принял решение перенести конференцию с 17 ноября на 1 февраля, однако делегаты собрались в первоначально установленную дату, и поскольку кворум был собран, решение конференции можно считать легитимным.