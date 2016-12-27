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Джокович не планирует играть с Россией в Кубке Дэвиса

Источник:  Официальный сайт Новака ДжоковичаКомментарии

Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не включил матч со сборной России в розыгрыше Кубка Дэвиса в свое расписание на 2017 год.

На январь, февраль и март у Джоковича запланированы следующие выступления: турнир АТР в Дохе (со 2 января), Открытый чемпионат Австралии (с 16 января), «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе (с 9 марта) и в Майами (с 23 марта). Об этом сообщает официальный сайт теннисиста.

Напомним, матч первого раунда Мировой группы Кубка Дэвиса-2017 между сербами и россиянами пройдет с 3 по 5 февраля 2017 года в городе Ниш.

Новак Джокович за карьеру выиграл 12 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. В конце прошедшего сезона уступил первую строчку мирового рейтинга британцу Энди Маррэю. 

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