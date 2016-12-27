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«Арсенал»: Клуб ведет переговоры с Комбаровым, Дьякова в команде точно не будет

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев подтвердил, что клуб ведет переговоры с защитником «Томи» Кириллом Комбаровым.

- Арсенал» ведет переговоры с Комбаровым. Но пока футболист находится в отпуске, поэтому ясность наступит только после праздников. При этом Виталия Дьякова в команде точно не будет, мы его не рассматриваем, - сказал Аджоев ТАСС. 

Ранее в СМИ появилась новость, что защитник «Томи» Кирилл Комбаров может вернуться в «Спартак». 

Напомним, что Комбаров в текущем сезоне провел 14 матчей за «Томь», Дьяков сыграл 14 матчей и забил один гол. 

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