«Арсенал»: Клуб ведет переговоры с Комбаровым, Дьякова в команде точно не будет

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев подтвердил, что клуб ведет переговоры с защитником «Томи» Кириллом Комбаровым.

- Арсенал» ведет переговоры с Комбаровым. Но пока футболист находится в отпуске, поэтому ясность наступит только после праздников. При этом Виталия Дьякова в команде точно не будет, мы его не рассматриваем, - сказал Аджоев ТАСС.

Ранее в СМИ появилась новость, что защитник «Томи» Кирилл Комбаров может вернуться в «Спартак».

Напомним, что Комбаров в текущем сезоне провел 14 матчей за «Томь», Дьяков сыграл 14 матчей и забил один гол.