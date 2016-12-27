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Сауль: Надеемся, что в 2017 году дела у «Атлетико» сложатся лучше

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес подвел итоги 2016 года, отметив, что в команде никто не расстроен. 

Напомним, подопечные Диего Симеоне уступили в финале Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» в серии пенальти, а также заняли третье место в чемпионате Испании.

«Мы могли выиграть несколько трофеев, но все равно уходящий год можно считать успешным. Надеемся, что в 2017 году дела у «Атлетико» сложатся еще лучше», – приводит слова футболиста клубная пресс-служба.

Отметим, что в нынешнем сезоне команда вышла с первого места своей группы Лиги чемпионов в плей-офф, где сыграет c леверкузенским «Байером».

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