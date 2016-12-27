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Команда МАЗа отправилась на «Дакар»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА сообщает, что местная команда «МАЗ-СПОРТавто» отправила своих пилотов на «Дакар-2017».

Белорусские гонщики вылетели из Минска и после пересадки в Стамбуле их ожидает длительный перелет и день акклиматизации в Буэнос-Айресе.

Гоночные автомобили МАЗ, которые прибыли в Аргентину морским путем, уже ожидают пилотов в порту. Команда сможет забрать машины 27 декабря, после чего отправится в Асунсьон. В 2017-м старт гонки состоится в столице Парагвая. В составе мазовской команды 31 человек (три пилота и три штурмана, а также техническая группа).

Напомним, что ралли «Дакар-2017» будет проходить со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.

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