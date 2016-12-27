Карлос Сайнс: «Дакар» интереснее «Формулы-1» и чемпионата мира по ралли

Двукратный чемпион мира по ралли, победитель «Дакара-2010» испанский гонщик Карлос Сайнс в интервью газете Marca заявил, что в современном ралли-марафоне «Дакар» больше борьбы за победу, чем в чемпионате мира по ралли (WRC) или в «Формуле-1».



«В последние годы в WRC доминировали Ожье и «Фольксваген», они убивали интригу. Только теперь, после того как Ожье перешел в «Форд», появились шансы увидеть настоящую борьбу. В «Формуле-1» с «Мерседесом» было то же самое. В «Дакаре» вариантов больше, он гораздо интереснее», — сказал Сайнс.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» будет проходить со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.