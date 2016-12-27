Хинц заменит Пройс на «Рождественской гонке»

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс пропустит сегодняшнюю «Рождественскую гонку» в Гельзенкирхене из-за болезни.

Вместо Пройс на старт выйдет ее подруга по сборной Германии Ванесса Хинц. Она выступит в паре с Симоном Шемппом.



Ранее стало известно, что «Рождественскую гонку» пропустит Лиза Тереза Хаузер из Австрии. Напомним, Россию на домашней арене клуба «Шальке 04» представят Ольга Подчуфарова и Алексей Волков.

Масс-старт в Гельзенкирхене начнется в 20:15 по московскому времени, а гонка преследования - в 21:30.

