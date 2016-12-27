Андрей Сильнов: Думаю, завершу карьеру в 2017 году на «Русской зиме»

Олимпийский чемпион в прыжках в высоту Андрей Сильнов сообщил, что может выступить на соревнованиях «Русская зима - 2017» до официального завершения карьеры.

- Я продолжаю поддерживать спортивную форму. Хочу сделать финальный аккорд до официального завершения карьеры. Думаю, это произойдёт в 2017 году, но соревнование я ещё не выбрал. Не исключаю, что это будет «Русская зима». Можно и к лету попробовать подготовиться и выступить на турнире в Жуковском, - цитирует Сильнова ТАСС.

Ранее 32-летний легкоатлет был избран на пост первого вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Турнир «Русская зима» пройдет в Москве 4-5 февраля.