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Тарпищев назвал состав сборной России на матч с Сербией в Кубке Дэвиса

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал состав сборной России против команды Сербии в матче первого круга Мировой группы Кубка Дэвиса.

- Я поговорил с теннисистами и от всех получил согласие. Так что с Сербией должны сыграть Кузнецов, Рублев, Кравчук и Донской. Плюс есть Хачанов и Медведев, - сказал Тарпищев ТАСС. - О шансах говорить преждевременно, но очевидно, что многое будет зависеть от того, сыграет ли Джокович, или нет.

Ранее стало известно, что вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не включил матч со сборной России в розыгрыше Кубка Дэвиса в свое расписание на 2017 год. 

Напомним, матч первого раунда Мировой группы Кубка Дэвиса-2017 между сербами и россиянами пройдет с 3 по 5 февраля 2017 года в городе Ниш.

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