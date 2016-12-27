Ярослав «NS» Кузнецов: Взлетят Na`Vi или нет зависит от rmN- и Biver
Аналитик студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов в своем твиттере поделился мнением о новичках команды Natus Vincere.
Команду делают саппорты(особенно в этом патче). Взлят или нет Na`Vi зависит от rmN и Biver. Есть тут конечно опасения, но пожелаем удачи!— Yaroslav Kuznetsov (@just_NS) 27 декабря 2016 г.
Напомним, что сегодня Natus Vincere анонсировала новый состав команды по Dota 2. К Данилу «Dendi» Ишутину и Виктору «GeneRaL» Нигрини присоединились Пер Андерс Ульссон «Pajkatt» Лилле, GermanyРоман «rmN-» Палей и DenmarkМальте «Biver» Винтер. Игроки подписали контракт с организацией на один год.
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