Президент ПКР: Допинг – проблема всего мира, не только России

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин рассказал о работе по восстановлению членства организации в Международном паралимпийском комитете.

«Наказывали нас не так, как наказывали всех. Допинг - проблема не только нашей страны, а всего мира. Кое-где они затушёвываются, а кое-где выпячиваются до общемирового скандала.

Виновные должны отвечать. Они губят не только свою карьеру, но и других. При этом коллективной ответственности быть не должно. Мы находимся в контакте с комиссией Смирнова, в постоянной переписке с МПК. Наша цель - мы должны вернуться в паралимпийскую семью. Это пойдёт на пользу всему паралимпийскому движению», - сказал Лукин.

Напомним, что 7 августа глава МПК Филип Крэйвен объявил об отстранении Паралимпийского комитета России от международных соревнований на основании доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.