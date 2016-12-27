Легков, Белов и Вылегжанин не выступят на «Тур де Ски»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что олимпийский чемпион Александр Легков, трехкратный серебряный призер Олимпиады в Сочи, чемпион мира 2015 года Максим Вылегжанин и бронзовый призер ЧМ-2013 года Евгений Белов пропустят лыжную многодневку «Тур де Ски» из-за временного отстранения от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).



«Да, к сожалению, Легков, Вылегжанин и Белов не попали в состав по причине временного отстранения от соревнований под эгидой FIS», – приводит слова Вяльбе агенство «Р-Спорт».



Напомним, FIS на основе доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на ОИ-2014 в Сочи, отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований.



Позже в Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) сообщили, что расследование в отношении шести спортсменов из РФ, отстраненных FIS, касается механических повреждений пробирок. Лыжницы Евгения Шаповалова и Юлия Иванова ранее уже подтвердили свое отстранение.